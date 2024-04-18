Эксклюзив 18 апреля 2024, 14:56 «Лишний человек». Суд решил отправить в Узбекистан прожившего 25 лет в РФ самарчанина Депутат Матвеев: в Самарской области русского мужчину депортируют в Узбекистан Unsplash

Читать 360tv в

Суд в Самарской области оставил в силе решение о депортации Германа Печатникова, который проживает в России 25 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал решение суда, так как у подсудимого в России есть родственники: пятеро детей от двух браков и брат.

Реклама

«Документы потерял, попался на глаза МВД и — решение о депортации», — отметил депутат.

Матвеев при помощи прокуратуры и уполномоченного по правам человека надеется обжаловать решение областного суда. По его мнению, русскому мужчине необходимо дать возможность остаться в стране.

«Вызывает, конечно, недоумение решения таких судей <…>, которые явно идут вразрез с указами президента о репатриации», — добавил депутат.

Он призвал соотечественников, которые потеряли документы или живут в России с иностранным паспортом, не затягивать с оформлением.

«Очень трудно потом вытаскивать вас из самолета в Самарканд с двумя проигранными судами!» — заключил Матвеев.

В противовес депутату решение суда поддержала мать бывшей жены Печатникова. Она рассказала «360», что мужчина долгое время не работал.

«Он вообще здесь лишний человек», — прокомментировала она ситуацию с депортацией.

Женщина призналась, что плохо знает подсудимого. По ее словам, мужчина бросил жену, когда ребенку было восемь месяцев.

«Нечего за него заступаться, его надо туда отправить», — заключила она.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин одобрил реформирование системы работы с мигрантами в России. Он призвал вносить изменения с учетом мнения правоохранителей, отвечающих за безопасность в стране.