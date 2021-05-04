Ликвидирован пожар на юго-востоке Москвы. Погибли три человека

Пожар, вспыхнувший в Москве на 6-й Кожуховской, 26, был ликвидирован около 04:30. Источник «360» сообщил, что возгорание было зафиксировано на площади 100 квадратных метров в пятиэтажном жилом кирпичном здании. По предварительным данным, здесь находилась гостиница «Вечный зов».

Ранее сообщалось, что пожар охватил первый этаж и частично коридор. На момент возгорания в здании находились 305 человек. Трое из них погибли. Количество спасенных уточняется.