Гостиница загорелась на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы начался пожар в гостинице. Идет эвакуация, часть людей просят помощи из окон, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: 6-я Кожуховская улица, 26.

«Внутри сильное задымление. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности», — добавил собеседник агентства.

По этому адресу, судя по данным онлайн-карт, расположена гостиница «Вечный зов».

Позднее источник ТАСС сообщил, что на месте пожара нашли тела трех человек. Возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров. Вскоре пришло сообщение о ликвидации пожара.

Прошлой ночью крупный пожар произошел в городе Арамиль Свердловской области. Там загорелся торговый центр. Сгорела кровля здания на площади 600 квадратных метров. Никто не пострадал.

Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов и особенностями конструкции здания. Пожар удалось локализовать через 2,5 часа. Причину возгорания выясняют специалисты.