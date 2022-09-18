Лихача на Mercedes задержали на Кремлевской набережной в Москве после погони | 360°

Происшествия 18 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Лихача на Mercedes задержали на Кремлевской набережной в Москве после погони ГУ МВД по Москве: водителя каршеринга задержали возле Кремля после погони РИА «Новости»

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Московские госавтоинспекторы задержали на Кремлевской набережной водителя каршеринга. Он устроил погоню на автомобиле Mercedes-Benz, сообщили в ГУ МВД России по столице.

«Водитель в районе дома № 14 по Арбатской площади не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться», — отметили в ведомстве.

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Сотрудники полиции погнались за нарушителем и настигли его в районе Кремля. Водителя доставили в отдел полиции.

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Правоохранители уточнили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла в ХМАО. После выстрелов по колесам машины нарушитель остановился. Мужчину задержали. Выяснилось, что он уже был судим по статье, связанной с наркотиками. Теперь его лишили водительских прав.

Погоня за предполагаемым педофилом в Домодедове попала на видео.

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