Происшествия 18 сентября 2023, 21:41 Лихач сбил замгенсека ООН Мелиссу Флеминг в Нью-Йорке Замгенсека ООН Мелиссу Флеминг на велосипеде сбила машина в Нью-Йорке unsplash.com

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Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг рассказала, что в Нью-Йорке ее сбил лихач, поехавший на красный сигнал светофора. Об этом чиновница написала в соцсети X (бывший Twitter).

Сама Флеминг передвигалась на велосипеде, поскольку неделя заседаний Генассамблеи ООН означает хаос на дорогах.

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«Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет», — поделилась чиновница.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в штаб квартире Организации Объединенных Наций с 18 по 26 сентября. Общие прения, в ходе которых главы делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

На Генассамблее ООН будет продолжаться слаженная работа России и Китая, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с дипломатом КНР Ван И.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщил RT.