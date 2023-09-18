Мир 18 сентября 2023, 18:52 Лавров на встрече с Ван И анонсировал продолжение работы России и Китая на ГА ООН Лавров: слаженная работа России и КНР будет продолжена на ГА ООН и саммите АТЭС Unsplash

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Слаженная работа России и Китая будет продолжаться на Генассамблее ООН и на саммите АТЭС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским дипломатом Ван И.

«Впереди многие многосторонние форумы, прежде всего открывшая свою работу Генеральная Ассамблея ООН, затем будет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и много других встреч на высшем и высоком уровне», — отметил российский министр.

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Он добавил, что Россия и Китай работают в непростых условиях, «когда мир переживает тектонические сдвиги». Лавров указал на важность сотрудничества двух государств и добавил, что Россия успешно координировала свои действия со странами Глобального Юга.

Глава МИД Китая Ван И посетил Россию для переговоров по вопросам сотрудничества. Кроме того, одной из тем обсуждений станет стратегическая безопасность между государствами.