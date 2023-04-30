Происшествия 30 апреля 2023, 15:31 Лихач под Красноярском устроил гонку с ГИБДД и спалил свой Gelendwagen Gelendwagen пытавшегося скрыться от ГИБДД водителя сгорел под Красноярском Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Водитель на автомобиле Mercedes-Benz попытался уйти от преследования сотрудников ГИБДД в Красноярском крае, но его машина загорелась. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МВД.

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«В дневное время в Манском районе на федеральной трассе Р-255 водитель автомобиля марки Mercedes проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость движения», — сообщили в МВД.

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Сотрудники ГИБДД бросились в погоню за нарушителем. На 870-м километре трассы Красноярск — Канск водитель был вынужден остановиться, когда заметил дым из-под капота.

«Полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за невыполнение законных требований об остановке», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель Gelendwagen не находился в состоянии алкогольного опьянения, документы на транспортное средство у него были с собой.

Ранее водитель в Санкт-Петербурге устроил массовое ДТП, уходя от погони ГИБДД.