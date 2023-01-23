Происшествия 23 января 2023, 15:56 Водитель Porsche под наркотиками устроил массовое ДТП в Петербурге, уходя от погони

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Утром в воскресенье, 22 января, полицейские заметили в Красногвардейском районе Петербурга подозрительный Porsche Cayenne, который не остановился по требованию. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Иномарка без номеров ехала по Ириновскому проспекту. После требования остановиться атомобиль ускорился, зацепил еще семь машин, потом протиснулся между двух Mercedes, причем один из них отлетел в остановку, и женщина-водитель получила серьезные травмы. Но Porsche Cayenne это не остановило. Полицейским удалось заблокировать его у дома 41.

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За рулем сидел 22-летний молодой человек с явными признаками наркотического опьянения. Рядом на пассажирском сидении правоохранители нашли пакетик с белым порошком. Выяснилось, что водитель, ранее лишенный прав, купил автомобиль недавно и еще его не зарегистрировал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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