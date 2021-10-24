Лифт с семьей с детьми сорвался в шахту в Астрахани

В Астрахани едва не произошла трагедия в одном из жилых домов. Там лифт, в котором в тот момент ехала семья с детьми, сорвался в шахту. О произошедшем сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вызов полицейским поступил в субботу днем. Звонил мужчина, который рассказал: он со своей женой и двумя детьми оказался заперт в лифте на улице Куликова. Выяснилось, что во время движения лифт внезапно ускорился и застрял между этажами. О ситуации в Астрахани рассказало «РИА Новости».

Звонивший мужчина просил правоохранителей о помощи и делился, что они застряли уже давно и к ним никто так и не пришел. Сотрудники МВД прибыли на место, открыли лифт и эвакуировали семью с детьми. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

На данный момент работа лифта в доме на улице Куликова остановлена. Все материалы полицейской проверки вскоре направят в следственные органы.

Ранее в Москве лифт, в котором находилось 10 человек, внезапно рухнул вниз с пятого этажа из-за обрыва троса. Спастись людям удалось благодаря системе безопасности, которая сработала между нижними этажами. В лифте в тот момент были четверо детей, никто не пострадал.