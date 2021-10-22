Следователи начали проверку после падения лифта с детьми в Москве

Доследственная проверка организована по факту происшествия в жилом доме на западе Москвы, где упал лифт, в котором находились 10 человек. Об этом сообщили на сайте столичного управления Следственного комитета.

Проверку организовал Никулинский межрайонный следственный отдел по Западному административному округу. Следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка на предмет наличия признаков преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Лифт, в котором находились 10 человек, включая четырех детей, упал с пятого этажа в результате обрыва троса. Это произошло утром в пятницу в жилом доме на улице Покрышкина. Никто не пострадал. По данным СМИ, люди спаслись благодаря системе безопасности, которая сработала между вторым и третьим этажами.

Ранее, 1 октября, в жилом доме в Коммунарке лифт рухнул с 15-го этажа. Внутри находилась 65-летняя женщина, которая работает учителем в одной из московских школ. Пенсионерку госпитализировали с ушибом позвоночника.