Эксклюзив 04 мая 2023, 21:25 Лифт с подростком рухнул на юго-востоке Москвы Источник «360»: на улице Верхние Поля в Москве упал лифт с 16-летним пассажиром Gaurav Baya / Unsplash

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В жилом доме на юго-востоке Москвы рухнул лифт, рассказал источник «360». По его словам, внутри находился 16-летний подросток.

Лифт рухнул вечером 4 мая в доме 22к1 на улице Верхние Поля. Он начал падать с высоты 11 этажа, но на шестом остановил движение, отметил источник. Находившийся внутри подросток получил травму ноги.

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«Наши подразделения приехали. Передали, что молодой человек находился в лифте, на данный момент его осматривает скорая», — рассказали «360» в столичном управлении МЧС.

Медики предположили, что он мог получить перелом большой берцовой кости. По данным источника, подростка решили госпитализировать.

«В Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии на [улице] Большой Полянке», — уточнил собеседник.

В начале апреля сотрудник магазина на востоке столицы упал в шахту лифта. Мужчина получил серьезные травмы и не смог самостоятельно подняться. На место вызвали бригаду скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший сломал позвоночник, пациента отправили в больницу.