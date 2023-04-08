Эксклюзив 08 апреля 2023, 14:46 Грузчик в магазине на востоке Москвы провалился в шахту лифта — источник Источник «360»: мужчина провалился в шахту лифта в магазине на востоке Москвы

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Сотрудник магазина провалился в шахту лифта днем 8 апреля на Большой Семеновской улице в Москве, рассказал источник «360». По его словам, мужчина оказался в подвале, на место происшествия уже прибыла бригада медиков.

Падение случилось в одном из сетевых магазинов. Грузчик оступился и упал в шахту лифта с высоты первого этажа. Его заметили лежащим на полу в подвале — мужчина получил серьезные травмы. Источник уточнил, что человек оказался придавлен тяжелым предметом. На место вызвали скорую помощь.

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Прибывшие медики осмотрели пострадавшего. По предварительной информации, он получил перелом позвоночника. Его отправят в одну из городских больниц для обследования и дальнейшего оказания медицинской помощи.

В середине марта похожий случай произошел в доме на улице Усачева. Во время ремонта лифта один из рабочих упал в шахту с высоты шесть метров. Мужчина получил смертельные ранения, его тело подняли прибывшие на место спасатели. После ЧП сотрудники СК и прокуратуры организовали проверку, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.