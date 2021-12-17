Лифт сорвался в одной из башен комплекса «Федерация» делового центра «Москва-Сити». Он пролетел с 27-го по 14-й этаж, где и застрял, написал ТАСС со ссылкой на источник.

«Накануне днем в здании по адресу: Пресненская набережная, 12, произошло частичное обрушение лифта. Он сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил», — заявил источник агентства в экстренных службах.

В лифте находился единственный пассажир. Он отделался ушибом поясницы. Сейчас полиция ведет доследственную проверку. Службы МЧС при этом вызывать не стали.

Несколькими днями ранее в это ведомство уже поступал вызов на одну из башен «Москва-Сити». Туда отправили большое количество машин. Собеседник «360» тогда отметил, что вызов поступил из «Новотеля» по адресу: Пресненская набережная, 2. Внешних признаков горения башен делового центра «Москва-Сити» нет, однако по вызову направили много сил МЧС.