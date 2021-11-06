В МЧС поступил вызов на одну из башен «Москва-Сити». Туда отправили больше количество машин. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник отметил, что вызов поступил из «Новотеля» по адресу: Пресненская набережная, 2. По словам собеседника, внешних признаков горения башен делового центра «Москва-Сити» нет, однако по вызовы направили много сил МЧС.

Подробностей случившегося пока нет, как и информации о пострадавших.