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    06 ноября 2021, 19:22

    Силы МЧС стянули к одной из башен «Москва-Сити» — источник

    Источник: силы МЧС стянули к башне Москва-Сити после вызова из Новотеля

    Алла Морген, Нина Петлинова

    В МЧС поступил вызов на одну из башен «Москва-Сити». Туда отправили больше количество машин. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Собеседник отметил, что вызов поступил из «Новотеля» по адресу: Пресненская набережная, 2. По словам собеседника, внешних признаков горения башен делового центра «Москва-Сити» нет, однако по вызовы направили много сил МЧС.

    Подробностей случившегося пока нет, как и информации о пострадавших.