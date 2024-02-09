09 февраля 2024, 20:44
Лифт с человеком упал в жилом доме в Москве
Источник «360»: в московской многоэтажке упал лифт с человеком
Лифт, внутри которого находился один человек, упал в многоэтажке в Москве. Об этом сообщил источник «360».
Авария произошла в доме № 38/20 на Краснодарской улице Юго-Восточного административного округа столицы. На место случившегося прибыли спасатели. Причины случившегося не уточнялись.
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Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в лифте находилась девушка. Ее удалось спасти. Госпитализация женщине не потребовалась. По уточненной информации, лифт сорвался в межэтажный пролет, после чего остановился.
Подобное происшествие случилось в Уфе на Революционной улице. Кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в одном из жилых домов. В результате никто не пострадал, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.
Спасатели
Москва
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