Личности вымывших обувь в источнике православного храма установили

Сейчас поведение военных проверяют в Центре по противодействию экстремизму регионального управления МВД России. Принятие решения контролирует военная прокуратура Балтийского флота.

Ранее в Сети появилось видео, на котором пять молодых мужчин моют обувь в источнике около православного храма в Калининграде. На кадрах слышно, как один из участников заявляет, что для христиан это святая вода, тогда как они чистят ей ноги.

В Калининградской епархии РПЦ сообщили, что делом занимается полиция. После того как ролик разошелся по Сети, один из участников записал обращение с извинениями. По его словам, когда он мыл свою обувь, думал, что это обычный кран с водой.

Руководитель Духовного культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов сообщил, что таким поведением отличились уроженцы Дагестана.