«Мы в натуре ноги чистим»: уроженцы Чечни помыли обувь в источнике православного храма в Калининграде

В Сети появилось видео, где несколько молодых людей моют обувь в источнике при православном храме. В Калининградской епархии РПЦ сообщили, что полиция уже проводит проверку, а один из участников ролика извинился за такое поведение.

На кадрах видно, что молодые люди стоят рядом с источником и со смехом заявляют: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». В это время они протирают водой свою обувь.

«Полиция уже этим занимается. Калининградская епархия не инициатор этого, они сами мониторят СМИ. Этот вопрос полностью находится в правовой зоне. Не хотелось бы вообще раздувать эту тему. Она не стоит того. Мало ли что там произошло в выходной на площади Победы», — сказали в Калининградской епархии РПЦ изданию «Подъем».

Один из участников инцидента записал видеообращение. Он рассказал, что сам является мусульманином и считал, что вместе с приятелями находится у обычного крана с водой.

«Так как мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится. Просто я не думал, что это такая серьезная вода», — заявил мужчина.

В свою очередь, председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что оценивает поступок молодых людей негативно.

«Я уверен, что ребята пожалели уже о случившемся. Уже были принесены извинения, поэтому в любом случае это, конечно, очень неправильно и неприятно, потому что мы всегда сами боролись с тем, чтобы ко всему, что касается религии, очень аккуратно относились», — заявил «360» Тапаев.

Он добавил, что организация планирует разобраться в ситуации. По словам председателя союза, парни действительно не представляли, какое именно значение имеет источник. Но, несмотря на это, они совершили неправильный поступок.