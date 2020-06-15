Полиция Красноярска начала поиски женщины, избившей девочку в лифте

Жестокое обращение с ребенком зафиксировали в Красноярске. Там женщина подняла руку на малышку в лифте. Видео этого случая попало в Сеть. Теперь полицейские разыскивают даму.

Все произошло в Октябрьском районе городе, в одном из домов на улице Вильского. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В ведомство обратилась председатель совета жильцов. Она сообщила, что ей на глаза попалась видеозапись с избиением малышки. Это сделала женщина, с которой девочка ехала в лифте.

На кадрах видно, что как только двое входят в лифт, взрослая начинает лупить ребенка. Она ударяет малышку по лицу, и та падает прямо на пол. После этого женщина дает девочке еще несколько затрещин, а потом одевает избитой капюшон на голову, и они выходят.

«Стражи правопорядка установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на автомобиле такси», — сказано в сообщении МВД.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Они ищут женщину и ребенка. Полиция попросила людей, которым известны эти люди обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» по телефону 227-19-95.