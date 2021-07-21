«Лежачий полицейский» установили на улице Авиаторов в Солнцеве после гибели детей

На улице Авиаторов в Солнцеве, где на прошлой неделе студентка Валерия Башкирова сбила трех детей, появился «лежачий полицейский». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу префектуры Западного административного округа Москвы.

«Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности. В понедельник, 19 июля, возле пешеходного перехода на улице Авиаторов был установлен „лежачий полицейский“ и установлен знак по ограничению скорости до 20 километров в час», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что пересмотреть организацию дорожного движения на этом месте решили после ДТП, в котором погибли дети.

На прошлой неделе 18-летняя Башкирова за рулем Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Двое из них умерли. Сначала девушку отправили под домашний арест, но потом суд решил перевести ее в следственный изолятор. Отец студентки считает, что авария могла произойти из-за слепящего солнечного света, а мобильный телефон за рулем у них в семье под запретом.