06 февраля 2024, 18:25
Lexus вылетел на тротуар на севере Москвы
Lexus вылетел на тротуар на Хорошевском шоссе в Москве
Мужчина на красном Lexus вылетел на тротуар у дома № 88 на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По данным Telegram-канала Shot, за рулем находился 39-летний бизнесмен, владелец фирмы, занимающейся автомобильным тюнингом и аксессуарами. Он утверждает, что автомобиль просто занесло на скользкой дороге.
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Очевидцы также рассказали, что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было. Они приступили к расследованию обстоятельств ДТП.
Ранее четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Новой Москве. Столичный дептранс показал на видео момент столкновения трех легковушек и трех грузовых автомобилей.
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