Происшествия 03 марта 2024, 13:22 Бродячая собака напала на подростка под Иркутском СК по Иркутской области завел дело после нападения бродячей собаки на ребенка РИА «Новости»

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Бродячая собака накинулась на восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области, местный главк Следственного комитета завел уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Животное вцепилось в ногу мальчика недалеко от одной из школ. Одноклассники не растерялись и отогнали собаку, мать пострадавшего отвезла его в больницу.

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«Следственный отдел по Братску завел дело по статье „Оказание услуг или невыполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи дадут оценку деятельности ответственных лиц за организацию содержания и отлова безнадзорных животных», — заявили в СК по региону.

В конце февраля в Иркутской области произошло похожее ЧП, стая собак накинулась на пятилетнего ребенка и сильно покусала. Пострадавшего отвезли в больницу, СК завел дело о халатности.