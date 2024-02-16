Происшествия 16 февраля 2024, 20:03 Пассажир умер на борту летевшего в Петрозаводск самолета РИА «Новости»: в Петербурге экстренно посадили самолет из-за смерти пассажира РИА «Новости»

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Самолет, следовавший рейсом Калининград — Петрозаводск, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира, он умер, сообщили РИА «Новости» в авиапредприятии «Северсталь».

«Рейс Калининград — Петрозаводск произвел экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира», — объяснили агентству.

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Прибывшая бригада скорой помощи провела необходимые реанимационные действия и констатировала смерть 58-летнего мужчины.

Ранее вылетевший из Екатеринбурга в Петербург самолет экстренно сел в Перми. Экипаж принял такое решение, когда одному из пассажиров резко стало плохо. Впоследствии мужчина скончался.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из китайского города Харбин в Якутск, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика пожара в багажном отделении, писал RT.