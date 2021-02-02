Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Нижний Новгород из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет, который вылетел из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт. На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород — Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 07:58 в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино», — рассказали РИА «Новости» в авиаузле.

По информации издания, самолет вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Борт встретили службы оперативного реагирования. Аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций.

Накануне хулиганы выпустили сигнальную ракету в самолет, который собирался совершить посадку в аэропорту Тюмени.