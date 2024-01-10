Происшествия 10 января 2024, 11:04 Летевший в Горно-Алтайск самолет вынужденно сел с выпущенными закрылками в Барнауле Самолет рейсом Москва — Горно-Алтайск по техническим причинам сел в Барнауле Пресс-служба Следственного комитета

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По техническим причинам в Алтайском крае самолет совершил вынужденную посадку. Он летел из Москвы в Горно-Алтайск, но приземлился в Барнауле. Началась доследственная проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.

Самолет вылетел из Шереметьево 10 января. На пути в Горно-Алтайск экипаж запросил посадку в международном аэропорту Барнаул. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

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«Воздушное судно по техническим причинам совершило посадку <…> с выпущенными закрылками. <…> Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщила пресс-служба ведомства.

В аэропорт выехала следственно-оперативная группа. Началась доследственная проверка по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Судя по информации онлайн-табло аэропорта Горно-Алтайска в Барнауле приземлился самолет рейсом SU 1524 компании «Аэрофлот». Посадку в пункте назначения планировали в 08:35 (04:35 по московскому времени).

В Норильске самолет с 169 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Boeing 737-800 отбуксировали к месту стоянки.