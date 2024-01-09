09 января 2024, 07:18
Пассажирский самолет в Норильске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Прокуратура: Boeing выкатился за взлетно-посадочную полосу по прилете в Норильск
В Красноярском крае самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Началась проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Boeing 737-800 летел из Красноярска в Норильск с 169 пассажирами на борту. В пункте назначения при посадке самолет по причине, которую определят специалисты, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Надзорное ведомство объявило о проведении проверки на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Воздушное судно решили отбуксировать к месту стоянки.
В Сочи задержали вылет в Санкт-Петербург. По словам сотрудников аэропорта, один из пассажиров повел себя неадекватно, и пришлось снять его с рейса. Он вопреки правилам закурил прямо в салоне самолета и проигнорировал замечания. Члены экипажа вызвали полицию.
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