Происшествия 09 января 2024, 07:18 Пассажирский самолет в Норильске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Прокуратура: Boeing выкатился за взлетно-посадочную полосу по прилете в Норильск

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В Красноярском крае самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Началась проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Boeing 737-800 летел из Красноярска в Норильск с 169 пассажирами на борту. В пункте назначения при посадке самолет по причине, которую определят специалисты, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Надзорное ведомство объявило о проведении проверки на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Воздушное судно решили отбуксировать к месту стоянки.

В Сочи задержали вылет в Санкт-Петербург. По словам сотрудников аэропорта, один из пассажиров повел себя неадекватно, и пришлось снять его с рейса. Он вопреки правилам закурил прямо в салоне самолета и проигнорировал замечания. Члены экипажа вызвали полицию.