Происшествия 09 марта 2023, 16:39 Вылетевший из Петербурга в Ижевск самолет вернулся в аэропорт из-за птицы в двигателе ТАСС: вылетевший из Петербурга в Ижевск самолет экстренно вернулся в аэропорт Unsplash

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Пассажирский Boeing 737, следовавший из Санкт-Петербурга в Ижевск, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт «Пулково», сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. В одном из двигателей произошел подар — предположительно, в него попала птица, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Самолет подал сигнал тревоги приблизительно через 10 минут после взлета. На тот момент он находился на высоте около трех тысяч метров. Борт начал разворот и снижение. Всего в полете он провел менее получаса.

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Сейчас самолет благополучно приземлился в петербургском аэропорту. Точная причина происшествия устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Несколько дней назад СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что в Пулково экстренно приземлился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М. Командир экипажа запросил срочную посадку у диспетчеров аэропорта из-за неблагоприятных погодных условий. Борт приземлился успешно.