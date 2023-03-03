03 марта 2023, 23:09
Летевший из Казани в Дубай самолет приземлился в Самаре из-за пьяного дебошира
Летевший из Казани в Дубай самолет экстренно сел в Самаре из-за пьяного пассажира
Пассажир самолета, летевшего из Казани в Дубай, устроил дебош на борту. Пилоту пришлось посадить воздушное судно в Самаре. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot.
Долететь до Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пассажирам рейса помешал спор о политике, отметили в сообщении.
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Один из пассажиров, будучи в нетрезвом виде, так стремился доказать соседу свою точку зрения, что «начал бросаться на него с кулаками». Поведение дебошира привело к тому, что пилот решил посадить самолет в ближайшем аэропорту. Такой воздушной гаванью оказался Курумоч в Самаре.
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По информации Shot, дебошира забрали в отдел правоохранители.
Транспортная полиция за прошлый год привлекла в уголовной ответственности 48 хулиганов за деструктивное поведение на объектах воздушного транспорта, еще 1801 человек привлечены к административной ответственности.
Как отметил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, мужчины дебоширят чаще женщин. С их стороны такие преступления совершаются примерно в 67% случаев.
Самолеты
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