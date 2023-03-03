Происшествия 03 марта 2023, 23:09 Летевший из Казани в Дубай самолет приземлился в Самаре из-за пьяного дебошира Летевший из Казани в Дубай самолет экстренно сел в Самаре из-за пьяного пассажира Pxhere

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Пассажир самолета, летевшего из Казани в Дубай, устроил дебош на борту. Пилоту пришлось посадить воздушное судно в Самаре. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Shot.

Долететь до Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пассажирам рейса помешал спор о политике, отметили в сообщении.

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Один из пассажиров, будучи в нетрезвом виде, так стремился доказать соседу свою точку зрения, что «начал бросаться на него с кулаками». Поведение дебошира привело к тому, что пилот решил посадить самолет в ближайшем аэропорту. Такой воздушной гаванью оказался Курумоч в Самаре.

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По информации Shot, дебошира забрали в отдел правоохранители.

Транспортная полиция за прошлый год привлекла в уголовной ответственности 48 хулиганов за деструктивное поведение на объектах воздушного транспорта, еще 1801 человек привлечены к административной ответственности.

Как отметил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, мужчины дебоширят чаще женщин. С их стороны такие преступления совершаются примерно в 67% случаев.