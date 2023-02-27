Общество 27 февраля 2023, 01:24 Почти 50 уголовных дел завели на авиадебоширов в России за 2022 год ТАСС: в России в 2022 году возбудили почти 50 уголовных дел за дебоши в самолетах РИА «Новости»

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Транспортная полиция за 2022 год привлекла в уголовной ответственности 48 хулиганов за деструктивное поведение на объектах воздушного транспорта. Как сообщил ТАСС начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, число авиадебоширов с каждым годом становится меньше.

«В прошлом году из этой категории 48 человек привлечены к уголовной ответственности за деструктивное поведение, и 1801 человек — к административной ответственности, что меньше, чем в 2021 году», — сказал он.

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Снятых с самолета на нарушение общественного порядка тоже стало меньше. Полицейским передали почти 1,5 тысячи человек, на 13 из них завели уголовные дела.

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В регионах такие случаи единичны, добавил Калинкин. Основное число хулиганств фиксируется на крупных транспортных узлах — в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.

Причем мужчины дебоширят чаще женщин. Сильный пол совершает такие преступление примерно в 67% случаев.

Один из последних подобных случаев произошел в аэропорту Домодедово на рейсе из Москвы в Казань, напомнило ИА Nation News. Отличившийся мужчина начал вести себя неадекватно еще при посадке в салон. В итоге его решили снять с рейса. Тогда дебошир выбежал на взлетно-посадочную полосу и начал бегать от сотрудников аэропорта, срывая с себя одежду, несмотря на сильную метель.