Летевший из Стамбула самолет с сотней человек на борту экстренно сел в Сочи | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 09:00 Летевший из Стамбула самолет с сотней человек на борту экстренно сел в Сочи ТАСС: SSJ 100 экстренно сел в Сочи из-за разгерметизации салона РИА "Новости"

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Летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи, сообщил источник ТАСС. На борту воздушного судна находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа.

По словам источника , посадка SSJ 100 прошла накануне вечером в штатном режиме. Решение экстренно сесть в Сочи экипаж принял после срабатывания датчика разгерметизации, добавил собеседник агентства.

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Он уточнил, что аварийная ситуация произошла примерно через 18 минут после вылета над Черным морем, когда самолет успел набрать высоту чуть более 10 тысяч метров. После решения об экстренной посадке SSJ 100 выработал топливо, летая над акваторией моря.

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Все обстоятельства ЧП продолжают устанавливать. Информации о пострадавших не поступало.

В минувшее воскресенье самолет крупной танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Известно, что воздушное судно направлялось из Дар-эс-Салама в Букобу.