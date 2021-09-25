Экипаж самолета Ан-26 незадолго до крушения на горе Хребтова перепутал направление. Летчики запросили у диспетчера правый разворот вместо левого.

Как стало известно РЕН ТВ, самолет летел на высоте около 600 метров по маршруту, где минимальная безопасная высота составляла 1600 метров. Диспетчер разрешил выполнить правый разворот и Ан-26 потерпел крушение.

Эксперты должны выяснить, из-за чего пилоты перепутали направление.

На месте крушения самолета спасатели нашли бортовые самописцы с переговорами летчиков и техническими параметрами полета. Были изъяты также другие средства контроля и документация.

Выполнявший технический полет самолет пропал с радаров 22 сентября в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. На его борту находились шесть человек. Все они погибли.