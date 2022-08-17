Лесной пожар в Ростовской области повредил больше 70 строений

Лесной пожар в станице Верхнекундрюченской Ростовской области повредил или уничтожил около 70 строений. Об этом ТАСС рассказали представители оперативных служб.

«От огня пострадали 54 хозяйственные постройки, здание почты, кафе и 14 жилых домов. Также сгорели несколько теплиц и два автомобиля», — говорится в сообщении экстренных служб.

Также огонь затронул два хутора около станицы, сгорели четыре постройки. Предварительный ущерб от огня составил почти 20 миллионов рублей.

«Специалисты подсчитали, что сумма ущерба больше 19 миллионов рублей. Эта сумма еще увеличится, так как работа комиссий по оценке ущерба еще продолжается», — добавил источник.

Администрация Усть-Донецкого района в Telegram-канале объявила о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от стихии. Неравнодушные жители приносят игрушки для детей, продукты, вещи первой необходимости.

Накануне МЧС сообщило, что площадь лесного пожара в Усть-Донецком районе составила 252 гектара, более 115 гектаров которой покрыто лесом. Днем 17 августа возгорание полностью ликвидировали, написал RT.