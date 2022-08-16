Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 252 гектаров

Площадь лесного пожара в Усть-Донецком районе увеличилась почти вдвое, сообщили в МЧС региона ТАСС.

Огнем уже охвачена площадь 252 гектара, более 115 гектаров которой покрыто лесом.

В ночь на 16 августа площадь возгорания увеличилась с 30 до 124 гектаров. Пожар начался 15 августа на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества.

Кроме лесной зоны, возгорание захватило жилые дома и хозяйственные постройки. Ранее сообщалось о 60 горящих зданиях. В районе пожара распространению огня по-прежнему способствует порывистый ветер до 25 метров в секунду.

МЧС России направило в регион для тушения огня самолет Ил-76, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды. 15 августа региональное управление МЧС сообщило, что из-за лесного пожара из станицы Верхнекундрюченской эвакуированы 65 человек, пишут «Известия».