Путин сказал о вопросах к организации лесного хозяйства в России

Президент России Владимир Путин заявил о вопросах к организации лесного хозяйства в стране в связи с природными пожарами. Свою претензию он озвучил на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах.

«Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», — цитирует Путина РИА «Новости».

Глава Российского государства подчеркнул, что особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях. Президент отметил, что от огня также пострадала Челябинская область,

Накануне на совещании с членами правительства российский лидер отметил, что природные пожары и паводки в России связаны с изменением климата, как и во всем мире. По словам Путина, скорость изменения среднегодовой температуры в РФ выросла почти в три раза за последние 44 года.