Леса горят в Ростовской области уже на площади 850 га

Лесной пожар продолжает бушевать в Ростовской области. Самая сложная обстановка остается в Тарасовском районе — там огонь распространился на площади 850 гектаров (га).

В четырех районах Ростовской области — Тарасовском, Белокалитвинском, Красносулинском и Каменском, — накануне загорелась сухая растительность. Только в Тарасовском районе лесной массив горит на площади 850 га.

На хутора Садки и Дубы пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня, сообщил глава администрации Тарасовского района Александр Закружной в разговоре с ТАСС.

«Угроза населенным пунктам снята. […] Огонь в населенные пункты не пустили, ни одно строение не пострадало», — сказал собеседник агентства. По его словам, сегодня в хуторе Садки ситуация была полегче, в то время как, а в хуторе Дубы с огнем боролись дотемна.

И.о. начальника ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что жалоб от местных жителей на задымление пока не поступало. Она также отметила, что на берегу реки Дон стоит автоматизированный комплекс, он мониторит состояние атмосферного воздуха. По словам Назаровой, негативных показателей нет, ситуация находится на контроле.

Лесные пожары в Ростовской области разгорелись 2 сентября. На ликвидацию возгораний отправили более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. Из-за пожара в области погиб один человек — жительница Красносулинского района. Врачи оказывают помощь 46 пострадавшим, сообщил утром 3 сентября губернатор региона Василий Голубев.