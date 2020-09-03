Лесные пожары разгорелись в Ростовской области и унесли жизнь одного человека. Врачи оказывают помощь 46 пострадавшим, сообщил губернатор Василий Голубев.

«К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском», — написал глава региона в Instagram.

По словам Голубева, он поручил как можно быстрее приступить к подготовке документов, чтобы семья погибшей и пострадавшие получили материальную помощь.

Крупные лесные пожары разгорелись в Ростовской области 2 сентября. На ликвидацию возгораний отправили более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. По информации МЧС, площадь огня превысила 700 гектаров. Огонь распространился не только на участки леса, но и на частные жилые дома.

Сейчас спасателям удалось полностью потушить пожар в Каменском районе. В Белокалитвинском и Красносулинском районах возгорание локализовано.