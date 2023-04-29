Происшествия 29 апреля 2023, 23:22 Легковые автомобили столкнулись в Тупапсинком районе Шесть человек пострадали в двойном ДТП на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Шесть человек пострадали в автомобильной аварии на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе. Происшествие случилось в 17:20 29 апреля, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

Легковой автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 41-летний водитель, занесло на дороге и вынесло на встречную полосу. там иномарка столкнулась с автомобилем «Форд Транзит», который от удара врезался в «Лада Ларгус».

В результате пострадали три человека, находившие в «Мерседесе», и три — в «Лада Ларгус». Погибших нет.

Ранее в этот день в Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись фура и пять легковушек. В аварии пострадали несколько человек, их количество и состояние на момент происшествия не уточнялось. В результате аварии на трассе образовалась большая пробка.