Происшествия 29 апреля 2023, 13:58 Фура и пять легковушек попали в ДТП в Тульской области МЧС по Тульской области: шесть машин попали в ДТП на трассе М-4 «Дон», есть пострадавшие

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Фура и пять легковых автомобилей попали в ДТП на 193-м километре трассы М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

МЧС по Тульской области

ЧП произошло около 12:00 в субботу, 29 апреля. К месту ДТП выехали сотрудники МЧС России и работники скорой медицинской помощи.

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В аварии пострадали несколько человек, их точное состояние на данный момент неизвестно.

Оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона начала работу на месте происшествия для координации действий и уточнения обстановки.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекли две единицы техники и пять человек личного состава.

По данным источника «360», в результате аварии на трассе образовалась большая пробка.