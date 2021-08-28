Легковушки и такси столкнулись на МКАД

Утром в субботу на МКАД столкнулись несколько легковых авто и такси. По предварительным данным, в ДТП пострадали двое. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Авария произошла на 38-м километре МКАД. Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие. На место выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. В ближайшее время специалисты выяснят, что стало причиной аварии.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом участке по внутренней стороне МКАД от Симферопольского шоссе до улицы Павла Фитина сейчас наблюдается пробка протяженностью пять километров. По внешней стороне тоже движение затруднено.

Накануне в Москве скорая помощь опрокинулась из-за ДТП с такси. В результате случившегося пострадали водитель и фельдшер из автомобиля скорой помощи. В ГИБДД рассказали, что автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а водитель такси следовал со стороны Университетского проспекта, столкновение произошло на перекрестке.