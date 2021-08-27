Скорая помощь опрокинулась из-за ДТП с такси в Москве. Видео

На пересечении проспекта Вернадского (со стороны центра) и Университетского проспекта в Москве опрокинулась машина скорой помощи. Автомобиль столкнулся с такси. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

По предварительной информации, водитель такси врезался в медицинскую машину, та от удара перевернулась на бок. Источник рассказал, что, по первым данным, пострадали пассажирка такси и водитель скорой помощи.

На отрезке, где произошло ДТП, перекрыто три полосы. Все сведения о причинах и обстоятельствах аварии сейчас уточняются.

Позже Госавтоинспекция Москвы подтвердила информацию об аварии. В Telegram ведомство написало, что столкновение машины скорой помощи и такси произошло у дома № 4 на проспекте Вернадского.

«По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а водитель такси следовал со стороны Университетского проспекта, столкновение произошло на перекрестке», — уточнили в ГИБДД.

В результате случившегося пострадали водитель и фельдшер из автомобиля скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас движение на этом участке не затруднено.