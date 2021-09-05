Машина сбила двух девушек на обочине дороги под Алуштой

Легковушка сбила двух девушек на обочине дороги в поселке Партенид под Алуштой. После этого машина врезалась в торговый павильон. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440-26, двигаясь со стороны улицы Солнечная в направлении улицы Прибрежная, не выбрал безопасную скорость, <…> в результате чего совершил наезд на пешеходов, находящихся у края проезжей части», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, пострадавшие девушки не собирались переходить дорогу. Они получили травмы и попали в больницу. Машина после наезда на людей врезалась в торговый павильон.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас работают на месте аварии. Информации о причине дорожно-транспортного происшествия и состоянии пострадавших девушек пока нет.