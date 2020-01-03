Легковушка влетела в фонарный столб на юго-востоке Москвы

Автомобиль марки Audi влетел в мачту городского освящения на юго-востоке Москвы. В результате один человек погиб, рассказали «360» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 19:45 у дома № 3 по Краснодонской улице. Других подробностей в ГИБДД не привели.

Утром 3 января рейсовый автобус снес фонарный столб в Нижнем Новгороде. Водитель погиб, три пассажира обратились в больницу. После осмотра врачи отправили их на амбулаторное лечение.

Авария произошла на Мызинском мосту через Оку. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.