    03 января 2020, 21:11

    Легковушка влетела в фонарный столб на юго-востоке Москвы

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Автомобиль марки Audi влетел в мачту городского освящения на юго-востоке Москвы. В результате один человек погиб, рассказали «360» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
    Легковушка влетела в фонарный столб на юго-востоке Москвы

    Инцидент произошел около 19:45 у дома № 3 по Краснодонской улице. Других подробностей в ГИБДД не привели.

    Утром 3 января рейсовый автобус снес фонарный столб в Нижнем Новгороде. Водитель погиб, три пассажира обратились в больницу. После осмотра врачи отправили их на амбулаторное лечение.

    Авария произошла на Мызинском мосту через Оку. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

    Легковушка влетела в фонарный столб на юго-востоке Москвы | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/chp_nn