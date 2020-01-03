Автобус врезался в столб на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Рейсовый автобус врезался в столб на Мызинском мосту через Оку в Нижнем Новгороде. Водитель не выжил. Есть раненые, их госпитализировали. Авария произошла в 07:50 утром 3 января.

Как сообщил с места происшествия корреспондент «360», ДТП произошло утром 3 января. По причине новогодних праздников движение через одну из важнейших переправ Нижнего Новгорода было не очень оживленным. Тем не менее автобус 68 маршрута потерял управление, двигаясь с верхней части города в нижнюю, в сторону Заречья, и врезался в столб.

От удара трое пассажиров автобуса получили травмы. Водитель погиб.

По предварительным сведениям, водитель автобуса умер еще до столкновения. Предполагают, что в пути у него остановилось сердце, прямо на ходу. Неуправляемый автобус вильнул и на всей скорости врезался в столб.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Им предстоит восстановить полную картину произошедшего. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», задержки движения по мосту нет. Как уточнили в МЧС региона, для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 10 человек и три единицы техники.