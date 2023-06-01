Происшествия 01 июня 2023, 12:16 Легковушка в Волгоградской области разломилась надвое после столкновения с деревом МВД: в Волжском ВАЗ-21099 врезался в дерево, погибли водитель и 15-летняя девочка ГУ МВД России по Волгоградской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Во Владимирской области водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. Машина разломилась на две части, 21-летний парень и 15-летняя пассажирка погибли. Их друзей госпитализировали, сообщило в Telegram-канале Главное управление МВД России по Волгоградской области.

Авария случилась в городе Волжском на улице Карбышева около четырех часов утра. Парень на незарегистрированном ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. От удара оно покосилось, а машина разломилась на две части, которые разлетелись на несколько метров друг от друга.

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«В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте», — сообщили в полиции.

Двух других пассажиров — 18-летнюю девушку и 21-летнего парня — увезли в больницу. Место аварии осмотрела Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа. Правоохранители устроили проверку, по результатам которой возбудят уголовное дело.

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