Легковушка ушла под лед в Хабаровском крае

Машина с людьми провалилась под лед в Хабаровском крае. Желание покататься на льдине стоило местным жителям жизни. Их пока не нашли.

Легковой автомобиль УАЗ ушел под воду 5 марта недалеко от населенного пункта Виноградовка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Транспортное средство затонуло на расстоянии около 40 метров от берега.

Спасатели трижды спустились на воду реки Амур, обследовали само транспортное средство и дно рядом с ним. Внутри машины людей не нашли. Поиски результатов не принесли. Их приостановили до выяснения новых обстоятельств.

Сколько в автомобиле находилось людей, не уточняется.

Спасатели предупредили, что сейчас выходить на лед крайне опасно. Он уже тает, стал более хрупким и ломким.

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