Дубненские спасатели научили рыбаков самостоятельно выбираться из-подо льда

Спасатели из Дубны провели рейд по озерам и показали рыбакам, как выбираться из полыньи самому.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы показать рыбакам, как нужно выбираться из-подо льда спасатели сами окунулись в холодную воду. За демонстрацией методов самоспасения с особым интересом наблюдали рыбаки.

«Я готов — морально и психологически — готов, что могу провалиться в любой момент. Поэтому меры безопасности я применю», — сказал Александр Головин, рыбак.

Александр — спец в зимней рыбалке, давно этим занимается. Тонуть в ледяной воде уже приходилось не раз. И потому выработал несколько лайфхаков по спасению.

«Попадаю в полынью, проваливаюсь в полынью. Автоматически реакция срабатывает — поперек полыньи кладу коловорот. Она не ломается, я держусь на ней. Дальше поплавок меня выручает — то есть ящик. Он хорошо держится вообще-то», — отметил Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Спасатели провели специальный рейд. Это не просто разговоры и раздача листовок. Его организовали, чтобы не на бумаге, а на примере показать рыбакам — как надо выбираться из ледяной воды. Часто им приходится выручать друг друга. В этом случае не рекомендуется бежать на помощь всем сразу и приближаться к полынье толпой.

«На тонком льду нельзя быть со скоплением народа. Иначе получится, что тонкий лед не выдержит, и все будут купаться», — уточнил Дмитрий Серебряков, старший дежурной смены поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса».

Еще один лайфхак — от профессионалов. Из подручных материалов можно соорудить несложное индивидуальное приспособление для самоспасения. Заранее пробурить лунку метрах в пяти от места ловли, привязать веревку к палке и вставить ее в лунку враспор, а веревку привязать к себе.

Рекомендуется заранее подготовить все на случай ЧП. Брать с собой не только приспособления для ловли рыбы. Прихватить отвертку или нож, веревку — обязательно. Поскольку приближаться к тонущему вплотную нельзя.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди пытаются подойти ближе, вытащить за одежду или за руку. Но вокруг места, где человек провалился, уже лед считать надежным нельзя. Поэтому нужно с помощью подручных средств дистанционно вытаскивать его. И вызывать квалифицированные службы», — пояснил Александр Проценко, заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса».

Сейчас сотрудники Мособлпожспаса патрулируют водоем на катере на воздушной подушке. Он — проходит и по воде, и по льду. Пару дней назад он помог вытащить из ледяной воды очередную компанию рыбаков. Участившиеся случаи ЧП на Московском море и стали причиной для проведения специального рейда.