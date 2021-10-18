Легковушка столкнулась с газовозом в Сочи

В понедельник днем легковушка столкнулась с газовозом на федеральной трассе в Сочи. По предварительным данным, есть угроза взрыва. Пока движение остановлено в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Черноморье“».

ДТП произошло на трассе Джубга — Сочи в районе санатория «Белые ночи». Газовоз перевозил пропан. Предварительно, автомобиль занесло при входе в поворот, после произошла разгерметизация цистерны.

В Telegram-канале «Типичный Сочи» появилось видео с места происшествия. Видно, как из цистерны выходит газ, рядом, скорее всего, стоит водитель. Сейчас движение перекрыто. Находиться рядом опасно, так как существует угроза жизни. Но рядом с местом стоят еще несколько легковых автомобилей.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, никто не пострадал.

Два дня назад один человек погиб при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на ЦКАД. Массовая авария произошла на 175-м километре трассы. На дороге шли работы, но все предупреждающие знаки были расставлены.