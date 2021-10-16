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    16 октября 2021, 12:09

    Один человек погиб в ДТП с грузовиком и тремя легковушками на ЦКАД. Видео

    МВД: один человек погиб в аварии на 175-м километра ЦКАД

    Алла Морген, Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Один человек погиб при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на ЦКАД. Массовая авария произошла на 175-м километре трассы. В распоряжении «360» появились фото и видео с места ДТП.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    В ГУ МВД по Московской области сообщили, что машины столкнулись в субботу, около 09:20. В ведомство поступила информация об одном погибшем.

    По данным источника «360», жертвой столкновения стал работник дорожной службы. Еще два человека получили травмы, в том числе водитель грузовика. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу, добавил он.

    «360» направил запрос в «Автодор», но на момент публикации в компании не предоставили комментарий. Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.