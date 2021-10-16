Один человек погиб в ДТП с грузовиком и тремя легковушками на ЦКАД. Видео

Один человек погиб при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на ЦКАД. Массовая авария произошла на 175-м километре трассы. В распоряжении «360» появились фото и видео с места ДТП.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что машины столкнулись в субботу, около 09:20. В ведомство поступила информация об одном погибшем.

По данным источника «360», жертвой столкновения стал работник дорожной службы. Еще два человека получили травмы, в том числе водитель грузовика. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу, добавил он.

«360» направил запрос в «Автодор», но на момент публикации в компании не предоставили комментарий. Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.