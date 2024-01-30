Криминал 30 января 2024, 18:22 Названа причина возгорания BMW с двумя погибшими в Калужской области Калужский СК: источником пожара в BMW с двумя погибшими стал газовый баллон

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Газовый баллон стал очагом возгорания автомобиля BMW в Калужской области, где погибли водитель и его 16-летняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что также установили личности погибших: в машине ехала семья из Москвы.

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По предварительным данным, около 18:00 в минувший понедельник, 29 января, во время движения по трассе Таруса — Алекина в багажнике автомобиля BMW X 6 загорелся газовый баллон.

Пламя быстро охватило все транспортное средство. Водитель и 16-летняя девочка погибли на месте. Выбраться смогла только 44-летняя пассажирка. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу Калуги, где оказали необходимую помощь.

Баллон обнаружили криминалисты, которые прибыли на место происшествия. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ. В ведомстве подчеркнули, что к конструкции машины баллон отношения не имел.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители продолжат устаналивать все обстоятельства происшествия.