Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД. Погибли 3 человека

Утром 26 июня на внутренней стороне 40-го километра МКАД легковушка столкнулась с грузовиком. В ДТП погибли три человека. Об этом дептранс Москвы сообщил в Telegram.

«Сегодня, примерно в 06:17, на внутренней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибли три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: Telegram-канал департамента транспорта Москвы

На место аварии приехали оперативные службы города. Информации о причине столкновения машин и возможных пострадавших пока нет.

В мае две машины врезались друг в друга в районе деревни Марфино на МКАД. Жертвами ДТП стали три человека. Один получил травмы.