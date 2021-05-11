Смертельное ДТП произошло на МКАД около деревни Марфино

Два автомобиля столкнулись в районе деревни Марфино около 04:00 11 мая на МКАД. Жертвами аварии стали три человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«В результате ДТП три человека погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Представитель экстренных служб столицы уточнил во время беседы с РИА «Новости», что столкнулись микроавтобус Honda и поливомоечная машина ГБУ «Автомобильные дороги». Погибшие и пострадавший находились в иномарке.

Информации о причине ДТП пока нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.